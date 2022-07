Forte croissance du nombre d'audioprothésistes en 2022

Détails Publié le mardi 12 juillet 2022 14:31

démogrpahie



Le nombre d'audioprothésistes a augmenté de 8,4% entre 2021 et 2022.

Selon la Drees, le nombre d’audioprothésistes a augmenté de 8,4% entre 2021 et 2022, passant de 3801 à 4121. Cette augmentation correspond à celle du nombre d'étudiants entrés en formation trois ans plus tôt.

L'augmentation du nombre d'audioprothésistes s'accélère dans l’Hexagone. Alors qu'entre début 2020 et début 2021, la population de cette profession avait progressé de 3 593 à 3 801, soit une augmentation de 5,8%, elle a progressé de 8,4% entre 2021 et 2022.

Cette augmentation correspond à peu près à celle du numerus clausus des études d'audioprothèse : en 2017, 214 étudiants avaient eu le droit de s'inscrire dans la filière d'audioprothésistes et 238 en 2018, ce qui représente une augmentation de +11,2% entre les deux années. Trois ans plus tard, soit la durée des études, l'augmentation du nombre de professionnel est donc de 8,4%. L'écart montre non seulement une perte de 2,8 points points des effectifs sur le parcours scolaire, mais également que la profession est actuellement peu alimenté par les professionnels se formant en Espagne, comme certains le craignaient.



Ces chiffres tiennent compte uniquement des praticiens de moins de 62 ans, car la Drees a précisé que « les cessations d’activité s’avèrent en effet largement sous-déclarées au répertoire, ce qui, en l’absence de correction, se traduit par une surestimation des effectifs en activité. »



La profession continue également sa féminisation. En effet, chez les moins de 62 ans, le pourcentage de femme atteint 51,9% (2137 femmes sur un ensemble de 4121 audio donc).

Le nombre d’audioprothésistes libéraux (ou libéraux et salarié) augmente moins rapidement que les salariés avec une hausse de 6 ,9% en 2022 (1142 libéraux). Du côté des salariés, la Drees enregistre une belle augmentation de 9% en 2022 (2971 salariés), contre 5,8% en 2021.

On constate un pourcentage d’hommes plus important chez les libéraux (710 contre 432 femmes), et une part plus importante de femmes chez les salariés (1699 contre 1272 hommes).



L’âge moyen des audioprothésistes se fait toujours plus jeune, il est désormais de 37,8 ans en 2022 contre 38 ans en 2021.