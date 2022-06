Professionnels de santé : un guide des contentieux

Détails Publié le mardi 14 juin 2022 17:48

pratques professionnelles







Que ce soit dans leur pratique quotidienne ou leurs relations avec l'Assurance maladie, les audioprothésistes peuvent vite se retrouver face à un contentieux, encore plus depuis la mise en place des contraintes du 100% santé. Un nouveau livre, « contentieux des professionnels de santé : subir ou agir ? », tente de les guider pour y faire face.

Cet ouvrage suit les différentes étapes des divers contentieux (contrôle d’activité, pénalités financières, sanctions applicables en cas d’abus professionnel, contentieux du recouvrement de l’indu…). François Taquet, l’auteur analyse les textes en vigueur à l’appui de la jurisprudence la plus récente et délivre des conseils pratiques de défense. « Le contentieux concernant les professionnels de santé est souvent méconnu, y compris par les professionnels de la santé eux-mêmes. En effet, les professions de santé ne sont pas exempt de contrôles des caisses de Sécurité sociale voire de sanctions en cas d’abus ou de fraudes », rappelle-t-il par ailleurs.

Opérationnel et pratique, ce livre s’adresse aux praticiens de la santé, gestionnaires d’établissement de santé, professionnels du droit, étudiants… et présente un panorama complet du contentieux relatif au contrôle des professionnels et des établissements de santé, afin que nul ne soit lésé dans ses droits.



Contentieux des professionnels de santé : subir ou agir ? Edition Gereso, 20 euros au format papier, 14 euros au format numérique.