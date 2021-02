Des centaines de centres auditifs situés dans les centres commerciaux sont fermés

Détails Publié le vendredi 5 février 2021 15:15

Covid-19



Le magasin Optic 2000 - Audio 2000 du centre commercial Carrefour Grand Vitrolles est fermé depuis le 1 février 2021 suite à la fermeture des surfaces commerciales de plus de 2 000 m2

Alors que les audioprothésistes sont inscrits sur la liste des professionnels de santé autorisés à rester ouvert en cas de confinement et même après le couvre-feu, à l’inverse, ceux installés dans les centres commerciaux doivent fermer complétement. Le groupement Optic 2000 vient d’en faire les frais.

En effet, la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2 a été annoncée par Jean Castex le 29 janvier 2021, comme une nouvelle mesure destinée à enrayer la pandémie de Covid-19. Cette mesure est est entrée en vigueur le 1 février au matin. Ainsi, depuis cette date, les centres d’audioprothèse installés dans ce type de galeries commerciales ne peuvent plus ouvrir.Le groupement Optic 2000, propriétaire d’Audio 2000, ainsi que des magasins Optic 2000 et Lissac, annonce que cela représente pour eux près de 70 points de vente, ainsi que 10 corners.« Nous ne comprenons pas la décision de fermeture de nos magasins en centres commerciaux alors que nous sommes des commerçants dit « essentiels » depuis le début de l’épidémie. En tant que professionnels de santé, nous souhaitons continuer à assurer nos services dans nos magasins d’optique et d’audition. Les lunettes comme les appareils auditifs sont une nécessité. » a expliqué Olivier Padieu, Président du Groupement Optic 2ooo dans son communiqué.

L’enseigne déplore que cela mette un terme à la continuité de soins visuels et auditifs auprès de leurs clients et appelle le gouvernement à faire une exception pour ses centres.