Ouverture des inscriptions pour le DIU Audiologie et otologie médicale

Détails Publié le mercredi 29 mai 2019 10:46

FOrmation



Destiné aux médecins, audioprothésistes, kinésithérapeutes et orthophonistes, ce Diplôme Inter-Universitaire (DIU) se déroulera entre octobre 2018 et mai 2019. Cette formation met l'accent sur l'évaluation clinique et paraclinique des troubles de l'audition et de l'équilibre, ainsi que les prises en charges interdisciplinaires.

Antoine ERICHER

Les inscriptions au DIU ont débuté au cours du mois de mai. Les enseignements de ce diplôme se dérouleront sur trois sites à savoir Lyon, Paris et Clermont-Ferrand. Les responsables de ces enseignements sont les professeurs Hung Thai-Van (Lyon), Paul Avan (Clermont), Romain Kania et Natacha Teissier ( Paris VII). Cette formation, entre en compte pour le DPC. Elle est accessible en présentiel mais également à distance. Les cours seront dispensés sur 8 sessions partagées sur 3 jours par mois. Le tronc commun obligatoire de formation se compose de 100h d'enseignement théorique et 70h d'enseignement pratiques sur les techniques de diagnostic audio-vestibulaire, les méthodes de prises en charge des troubles vestibulaires et auditifs aux âges extrêmes, ainsi que sur les nouvelles règles de prescription de prothèses auditives. 20h de stages sont inclus dans l'enseignement pratique. Deux modules supplémentaires sont également proposés. Le module Audiologie (30h de cours et 40h de pratiques) ainsi que le module Vestibule (30h de cours et 30h de pratiques). Afin de remplir les critères d'enseignement, il est possible de s'inscrire à un seul de ces modules.Les dossiers d'inscription sont dors et déjà disponibles auprès de Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .