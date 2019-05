Rayovac vous offre un an d'abonnement à Audio Infos

Détails Publié le vendredi 31 mai 2019 09:07

Profitez d’un an d’abonnement à Audio Infos tous frais payés, grâce à votre commande de piles auditives Proline. Pour cela un minimum de 500 blisters est requis lors de la commande.Si votre abonnement est déjà en cours, il sera prolongé d'un an.Grâce à votre abonnement vous pourrez bénéficier chaque mois des clés, des conseils et des solutions directement applicables sur le monde de l’audiologie, ainsi que des réponses aux problématiques quotidiennes en stratégie, management, organisation, communication, gestion…Pour plus d’information sur l’offre, n’hésitez pas à contacter Rayovac au 08 00 20 68 72 ou par mail à l’adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.