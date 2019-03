L'annuaire de l'audition adopte la géolocalisation

Détails Publié le lundi 18 mars 2019 17:08

site web



Le site web de L'Annuaire de l'Audition vient d'adopter la géolocalisation pour répertorier les acteurs de l'audition.



L'Annuaire de l'Audition recense les coordonnées et adresses de tous les acteurs de l'audition : centres auditifs ou centres d’audition, audioprothésistes, médecins ORL, orthophonistes...

Son site web, https://www.annuaire-audition.com, vient d'adopter la géolocalisation pour retrouvez les centres d’audition et centres auditifs plus facilement près de son domicile, ainsi que connaître les lieux d’exercice et les compétences des audioprothésistes et des médecins ORL.