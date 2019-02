Douzième concours de l’audioprothésiste de l'année

Détails Publié le mercredi 20 février 2019 17:04

Organisé par Rayovac, le concours de l'audioprothésiste de l'année est de retour en 2019 pour la douzième année.

Le concours de l’Audioprothésiste revient pour la douzième année afin de récompenser à l’échelle européenne les meilleurs spécialistes du domaine. Nominé à l’initiative des patients, ce concours est l’occasion pour les audioprothésistes d’acquérir une reconnaissance dans le domaine de l’audiologie.



Antoine ERICHER

Qui sera le successeur de Benjamin Schadow, récompensé au titre de l’Audioprothésiste de l’année 2018 ? Les candidatures sont ouvertes pour le concours 2019, à vos claviers !Depuis douze ans, ce concours, organisé par Rayovac en partenariat avec l’EHIMA, audio-infos et EFHOH, récompense des audioprothésistes à travers l’Europe pour leur engagement et le changement apporté à la vie du patient, la maitrise de nouvelles technologies ainsi qu’une approche collaboratives résultant du travail avec d’autres spécialistes. Ils sont cinq ou plus à être nommés au niveau européen (un par pays), et l'un d'eux est ensuite choisi comme lauréat pour l'Europe. Cette année, Julien Benoist, d'Entendre à Saint-Maur-des-Fossés a été récompensé pour la France.Les patients sont invités à candidater pour l'audioprothésiste qui les a pris en charge, en décrivant la façon dont ce dernier s’est dépassé pour offrir un service d’excellence. Selon le Dr Stefan Zimmer, secrétaire général de l’EHIMA « les témoignages reçus de la part des patients sont toujours très inspirants et nous sommes convaincus que cette année sera encore une fois un millésime exceptionnel ».Interrogé sur les répercussions de son prix, le lauréat de l’an dernier Benjamin Schadow a déclaré « la reconnaissance de notre travail par nos patients, nos pairs du secteur et l’EHIMA a été un immense honneur ».Les inscriptions pour participer cette année sont ouvertes jusqu’au 1juillet 2019 et se font en ligne ICI . Le nom des lauréats nationaux seront dévoilés en septembre. Ces derniers seront ensuite en lice pour le prix de l’Audioprothésiste de l’année 2019 qui sera connu en octobre lors de la « soirée de l’excellence » du congrès de l’EUHA qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne.