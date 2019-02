Parents d’enfants malentendants : des ateliers pour se comprendre

Détails Publié le mardi 19 février 2019 17:16

Ateliers



A Paris, des ateliers aident les parents à communiquer avec leurs enfants malentendants ou sourds













































La Fondation Pour l’Audition et l’Ecole des Parents ont créé des ateliers pour aider les parents à communiquer avec leurs enfants sourds et malentendants.



Par Antoine ERICHER

A l’annonce de la surdité de leur enfant, de nombreux parents se demandent comment communiquer. Des ateliers, organisés par deux associations (la Fondation pour l’Audition et l’Ecole des Parents), leur permettent d’expérimenter de façon ludique la langue des signes (LSF) ainsi que la Langue française Parlée Complétée (LfPC). Ils permettent également aux parents de comprendre l’utilité de la communication visuelle. Ces ateliers se déroulent au Café de l’école des parents dans le 11ème arrondissement de Paris. Ils sont constitués des groupes d’échanges avec des parents non-accompagné de leurs enfants, ce qui permet le partage d’expérience. Durant ce moment animé notamment par une psychologue de l’École des Parents, les thématiques de discutions sont proposées par les parents présents. Des ateliers de jeux s’adressent également aux parents d’enfants de moins de trois ans désirant s’exercer en situation réelle d’échange avec leurs enfants à la pratique en LPC et LSF. Le but étant d’aider chaque parent à choisir son propre mode de communication. La participation à ces ateliers est gratuite, il suffit de s’inscrire. Le programme se déroule jusqu’à fin juin 2019.