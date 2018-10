« 100 % Santé », la réforme décryptée par Jean de Kervasdoué et Maher Kassab

Détails Publié le lundi 15 octobre 2018 11:57

tribune

Jean de Kervasdoué est professeur émérite du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris.©G.Bureau

Alors que la Haute autorité de Santé vient de rendre public son rapport d’évaluation des transformations proposées dans le cadre de la réforme du reste à charge zéro en audioprothèse (100 % Santé), nous avons ouvert les colonnes de notre numéro d’octobre à Jean de Kervasdoué*, économiste de la santé, afin qu’il nous livre son analyse sur les conséquences de cette réforme sur le secteur de l’audioprothèse. En regard, nous vous proposons le point de vue de l’analyste Maher Kassab (Gallileo Business Consulting) qui a sondé les audioprothésistes sur leur perception de la réforme. Satisfaction vis-à-vis des négociations, ressenti sur les conséquences de la mise en place de « 100 % Santé », etc. Décryptage.



Découvrir la tribune et l'article ici.

*Monsieur Jean de Kervasdoué est professeur émérite du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris et membre de la Fondation d’entreprise des Laboratoires Urgo (actions d’intérêt général à but non lucratif).