Audio 2000 : Marie Legrand devient directrice de réseau

RESSOURCES HUMAINES



Marie Legrand est la nouvelle directrice réseau d'Audio 2000. (crédits Audio 2000).

Audioprothésiste de formation, Marie Legrand est, depuis le mois de septembre 2018, la nouvelle directrice réseau d’Audio 2000.

L’enseigne ne lui est pas étrangère : elle l’a en effet intégrée en 2009, et y a évolué jusqu’en 2014, en charge notamment de la gestion et de la création de centres. Elle a ensuite rejoint pendant trois ans le réseau de soin Kalivia, en tant que responsable du pôle qualité, et audioprothésiste-conseil. À noter qu’elle est également titulaire d’un BTS Optique-lunettier, ainsi que d’un DU d’Audiophonologie et otologie de l’enfant à l’université Pierre-et-Marie-Curie.