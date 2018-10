Inscrivez-vous au DU d'audiophonologie et otologie de l'enfant

Détails Publié le mercredi 3 octobre 2018 11:10

En cette rentrée universitaire, plusieurs diplômes universitaires s’offrent aux professionnels de l’audiologie. C’est le cas du DU d’audiophonologie et otologie de l’enfant, proposé par l’hôpital Necker Enfants-malades sous la direction du Pr Era Noël Garabédian.

Les Prs Loundon et Couloigner seront en charge de l’enseignement d’audiophonologie, tandis que les Prs Denoyelle et Leboulanger seront responsables de l’enseignement d’otologie.

Ce DU est ouvert aux médecins ORL, phoniatres, médecins de centres spécialisés, orthophonistes, audioprothésistes, psychologues, professeurs de sourds et instituteurs spécialisés. Il comporte un tronc commun obligatoire d’audiophonologie et une option otologie réservée aux médecins ORL, avec des cours théoriques et pratiques.

Les cours auront lieu entre novembre 2018 et juin 2019, à raison de neuf vendredis et un jeudi. Le diplôme est délivré suite à un examen écrit final.

Frais d’inscription 1 000 euros. (Internes et formation initiale 500 €). Agrément Formation Médicale Continue, Agrément Formation Permanente.

Renseignements : 01 71 39 67 84.

Clôture des inscriptions : 16 novembre 2018.