Julien Benoist est l’audioprothésiste de l’année 2018 !

Détails Publié le mardi 2 octobre 2018 13:57

CONCOURS RAYOVAC



Julien Benoist, est audioprothésiste à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. (crédits photos : AOTY)

Le grand concours organisé par le fabricant de piles Rayovac, l’association européenne des fabricants d’appareils auditifs, la Fédération européenne des personnes malentendantes ainsi qu’Audio infos, a rendu son verdict.

Pour sa onzième édition, l’audioprothésiste français de l’année a été désigné : il s’agit de Julien Benoist, qui exerce à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Sa patiente Elena a, comme le veut la tradition, rédigé un témoignage qui a particulièrement touché le jury. Elle raconte comment Julien Benoist a créé des appareils auditifs intra-auriculaires sur mesure, qui ont changé son quotidien.

« Je suis malentendante depuis l’enfance et, en raison de ma surdité profonde, il m’a toujours été impossible de trouver des appareils adaptés. (Julien Benoist) a réalisé un travail d’une qualité exceptionnelle, notamment grâce à sa motivation et à sa volonté inébranlable de parvenir au résultat souhaité et de répondre aux besoins de ses patients. Ces appareils auditifs ont donné un nouvel élan à ma vie, je suis ravie. Je n’aurais jamais cru qu’il soit possible pour une personne aussi sourde que moi d’entendre aussi bien. Il mérite ce prix en reconnaissance des efforts qu’il consacre au grand nombre de patients qui lui font confiance depuis de nombreuses années et bénéficient d’une excellente prise en charge. »

Pour Julien Benoist, le temps des récompenses n’est peut-être pas terminé. Un « Audioprothésiste européen de l’année » va être élu ce mois comme à l’accoutumée. Le prix sera remis lors de la « Soirée annuelle de l’Excellence », en marge du congrès de l’EUHA qui se tient à Hanovre, en Allemagne.



Pour en savoir plus sur les gagnants et découvrir tous les lauréats européens : http://audiologistoftheyear.fr