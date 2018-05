Partenariat Progress Santé- UEM : La FNEA dénonce

Détails Publié le mercredi 16 mai 2018 17:09

FORMATION INITIALE



La FNEA a prévenu qu'elle s'opposerait "à chaque ouverture de formation incohérente".

a Fédération nationale des étudiants en audioprothèse s’est opposée au début du mois de mai, par voie de communiqué à une formation qu’elle estime inéquitable et insuffisante.

Le diplôme en question a été mentionné par Didier Sitbon, directeur de l’école privée spécialisée dans les métiers de la santé « Progress Santé ». Le chef d’établissement aurait annoncé dans une vidéo que le titre d’audioprothésiste pourrait être délivré à l’issue d’un cursus avec l’université Europae-Madrid, et qu’il serait reconnu dans toute l’Union européenne. Les cours se dérouleront au sein de l’école Progess Santé ou par visioconférence, au rythme d’une journée de cours par semaine pendant 18 mois, et sera exclusivement ouverte dès la rentrée 2018 à 30 opticiens déjà diplômés.

La fédération estudiantine s’est élevée contre cette formation, qui ne respecte, selon elle, pas le cursus classique. La FNEA rappelle que le diplôme actuel d’audioprothésiste « s’obtient sur un an avec 6 mois de stage dans un cabinet diplômé d’état, 3 mois en service ORL d’un Centre Hospitalier Universitaire, 2 semaines chez un fabricant d’appareils auditifs, et 2 semaines dans un institut gérontologique.

Pour la FNEA cette formation est également une entorse au numerus clausus, et de fait« un affront à l’égalité des chances pour l’obtention du diplôme d’audioprothésiste ».

Lire l’intégralité du communiqué de presse ici : files/FNEA_COMMUNIQUE_020518.pdf