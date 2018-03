Ouverture des inscriptions du DU Audiologie de Lyon

Détails Publié le vendredi 16 mars 2018 09:26

Formation continue

© istockphoto



Comme chaque année, l’Institut des sciences et techniques de la réadaptation de l’Université Claude-Bernard (Lyon 1), propose son Diplôme universitaire (DU) « Audiologie, audioprothèse et prothèses implantables ». Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la rentrée 2018.

« Cette formation a pour objectif d’enseigner les connaissances pratiques les plus récentes en audiologie, traitement de l’acouphène, audioprothèses et prothèses implantables avec la participation active d’intervenants reconnus dans chacun des domaines », précisent les organisateurs. Elle est ouverte aux audioprothésistes diplômés désireux d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de l’audiologie, de l’audioprothèse et des réglages des différents systèmes d’implants par des cours théoriques et pratiques.

La formation se compose de sept modules de deux jours, et une évaluation finale sur quatre modules préalablement sélectionnés.

À noter que cette formation peut être prise en charge par le Fongecif ou l’employeur.

Ci-dessous, le détail des modules et les intervenants :

Module 1 : lundi 15 octobre et mardi 16 octobre 2018

L’implant cochléaire et électro-acoustique : principe, indication de l’adulte et de l’enfant, bilan pré-implantation, chirurgie, réglage, rééducation, évaluation, résultats.

Pr Éric Truy, Pr Hung Thai Van, Dr Geneviève Lina-Granade, Dr Fabien Seldran, Tiphaine Bigeard, Jean-François Vesson, Brigite Flamens.

Fabricants : Advanced Bionics, Cochlear, MED-EL, Oticon Medical.

Module 2 : lundi 19 novembre et mardi 20 novembre 2018

2.1- L’implant d’oreille moyenne : principe, indications, chirurgie, réglages, résultats.

Dr Fabien Seldran, Paul Berger.

Fabricants : Cochlear, MED-EL.

2.2- Les systèmes à abaissement fréquentiel : principes, indications, méthodes de réglages, intelligibilité, audibilité, résultats.

Dr Christophe Micheyl, Dr Fabien Seldran, David Colin.

Fabricants: Bernafon, Phonak, Sivantos, Starkey, Widex.

Module 3 : lundi 10 et mardi 11 décembre 2018

Évaluation : mesure in-vivo, chaîne de mesure, tonale, vocale, psychoacoustique.

Pr Stéphane Gallego, Dr Christophe Micheyl, Léon Dodele, Jean-Baptiste Lemasson.

Fabricants : Otometrics, Interacoustics, Audyx.

Module 4 : lundi 14 et mardi 15 janvier 2019

Le patient acouphénique et/ou hyperacousique : définition, prévalence, caractérisation, évaluation, pluridisciplinarité de la prise en charge, thérapie sonore, méthodes de réglages, résultats.

Pr Stéphane Gallego, Dr Christophe Micheyl, Dr Arnaud Norena, Dr Geneviève Lina-Granade, Philippe Lurquin.

Fabricants : Oticon, Phonak, Sivantos, Starkey, Widex.

Module 5 : lundi 11 et mardi 12 février 2019

Surdité de l’enfant : prévalence, évaluation en fonction de l’âge, méthodes de réglage, résultats.

Dr Geneviève Lina-Granade, Éric Bizaguet, Jean-François Vesson, François Dejean, Sophie Delbort.

Module 6 : lundi 11 et mardi 12 mars 2019

Déficit multi-sensoriel : audition, vue, équilibre, langage, motricité, vieillissement, plasticité.

Pr Hung Thai Van, Pr Agnès Bo, Dr Xavier Perrot, Dr Eugène Ionescu, Mathieu Ferschneider.

Module 7 : lundi 8 et mardi 9 avril 2019

Conduction osseuse et cartilagineuse : principe, évaluation, indications, de la lunette à l’ancrage osseux, résultat.

Pr Éric Truy, Pr Stéphane Gallego, Dr Fabien Seldran, Guy Servettaz.

Fabricants : Biotone, Cochlear, Otometrics, MED-EL, Oticon Medical.

Inscription jusqu’au 3 septembre 2018, en remplissant ce formulaire.