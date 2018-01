J-10 avant le Collège ORL

Détails Publié le mercredi 3 janvier 2018 18:09

FORMATION CONTINUE



L'événement aura pour thème, cette année : "les surdités de transmission ou mixtes à tympan normal" .

L’Espace Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris, accueillera la Journée d’Enseignement du Collège d’ORL le 13 janvier 2018.

L’accueil des participants se fera dès 7 h 30, et démarrera à 9 h. Thème de cette édition : « Les surdités de transmission ou mixtes à tympan normal », avec des sujets tels que « la check-list du radiologue à l’usage du clinicien », « l’otospongiose » ou encore « les blocages ossiculaires acquis ». Ce rendez-vous sera également l’occasion de remettre des bourses et des prix scientifiques aux Lauréats 2017-2018 du Collège et de la SFORL, d’accueillir les nouveaux membres, ainsi que de présenter un nouveau conseil d’administration.

Inscriptions sur le site : collegeorl.affinitesante.com

Pour plus d'informations, contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs.