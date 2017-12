Formation continue : rééducation orthophonique après implantation

Détails Publié le jeudi 7 décembre 2017 11:30

DPC

© istockphoto

Le Département Universitaire d'Enseignement et de Formation en Orthophonie (DUEFO) et le Centre Référent Implant Cochléaire Adulte d’Île-de-France, à la Pitié Salpêtrière, proposent une formation à destination des orthophonistes, mais aussi des audioprothésistes.

Coordonnée par Stéphanie Borel et Marion de Bergh, elle s’intitule « Nouveaux enjeux de la rééducation orthophonique après l’implantation cochléaire chez l’adulte » et entre dans le cadre du DPC (développement professionnel continu).

Cette formation « permet une mise à jour des connaissances et des pratiques professionnelles pour la prise en charge orthophonique avant et après l’implantation cochléaire. Les axes d’évaluation et de rééducation seront présentés concrètement. L’extension des indications de l’implantation cochléaire, les nouvelles possibilités apportées par les technologies d’aide à l’écoute et les enjeux liés au vieillissement de la population seront également discutés. Enfin, des cas cliniques permettront d’illustrer différentes situations de rééducation afin que chaque participant se sente prêt à aborder ou enrichir ce type de prise en charge. »

Inscription et renseignements : http://dpc.upmc.fr/?page_id=702