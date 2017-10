Benoît Roy, Chevalier dans l’ordre national du Mérite

Détails Publié le vendredi 29 septembre 2017 15:15

Distinction

© GB



Le président et fondateur du réseau Audilab, Benoît Roy, s’est vu décerner le 25 septembre 2017 l’ordre national du Mérite.

Cette distinction lui a été remise par le professeur Lionel Collet lors d’un événement organisé à la tour Montparnasse. Benoît Roy a été fait Chevalier dans l’ordre national du mérite pour ses actions professionnelles, syndicales et politiques. Institution républicaine née il y a 50 ans, l’ordre national du Mérite est le second ordre national après la Légion d’honneur. Il a pour vocation de récompenser les « mérites distingués » et d’encourager les forces vives du pays.