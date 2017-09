Morgan Potier élu audioprothésiste français de l’année 2017 !

Détails Publié le mardi 19 septembre 2017 15:19

Morgan Potier, audioprothésiste à Narbonne (Occitanie) a remporté la dixième édition du concours organisé par Rayovac.

Il s’agit de Monsieur Morgan Potier, audioprothésiste à Narbonne (Occitanie), membre du Collège national d’audioprothèse (CNA), de la Société française d’Audiologie (SFA) et du groupe de Recherche Alzheimer Presbyacousie. C’est Céline, la fille de l’un de ses patients, qui a rédigé une lettre pour raconter comment l’audioprothésiste avait su rassurer et appareiller son père, au cours d’un long processus où il a fallu instaurer une confiance entre les deux hommes. Dans son témoignage, Céline a décrit la facilité que le praticien a eu à utiliser des termes scientifiques, user de « tact » et de patience pour familiariser son père au port de ses aides auditives. Une nouvelle vie pour cet homme retraité « qui a pu reprendre ses activités de bénévolat et participer à des réunions sur l’éducation, ce à quoi il avait renoncé en raison de sa perte d’audition », précise le témoignage de sa fille.

Du côté du lauréat 2017 c’est surtout la surprise qui prédomine : « Ce qui est drôle c’est que je connaissais le jeu, mais je n’avais pas pensé à en faire la publicité dans mon centre ! avoue Morgan Potier, j’ai été d’autant plus étonné par l’identité du patient : il vit dans le nord de la France, donc à l’opposé de ma région ! Je ne pense pas avoir mis en place quelque chose d’hors-norme avec lui, certes, l’appareillage comprend toujours un aspect psychologique, il y a parfois une forme de déni. J’ai peut-être passé plus de temps à lui expliquer le lien entre surdité et déclin cognitif qui est aujourd’hui largement reconnu. Je trouvais dommage qu’une personne active comme lui se mette en retrait de la société. »

Comme chaque année, le concours est organisé par le fabricant de piles pour aides auditives Rayovac avec la participation de l’Ehima (l’Association européenne des fabricants d’appareils auditifs), la Fédération européennes des personnes malentendantes (Efhoh) — qui a rejoint le jury cette année — ainsi qu’Audio infos.

Un prix doit également sacrer l’audioprothésiste européen de l’année, catégorie dans laquelle concoure encore Morgan Potier. Le nom du vainqueur européen sera annoncé lors du Congrès de l’EUHA au mois d’octobre, en Allemagne.