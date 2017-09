Détails Publié le jeudi 7 septembre 2017 12:35

200 audioprothésistes solidaires représentants 323 points de collecte sont partenaires d'AuditionSolidarité.



Le secteur de l’audioprothèse est un secteur engagé et conscient de ses responsabilités ! Avec 200 audioprothésistes solidaires investis dans le recyclage d’anciens appareils auditifs, des professionnels participent au quotidien à l’accès aux soins auditifs de personnes malentendantes vivant dans la précarité.

Une démarche rendue possible grâce à l’association AuditionSolidarité, qui centralise les anciens appareils, les répare et les adapte dans le cadre de ses missions en France et à l’étranger. Aujourd’hui, et pour encourager le grand public à se tourner vers ces « audioprothésistes solidaires » - s’ils disposent d’appareils inutilisés - l’association publie sur son site Internet une carte de France du « monde de l’audition solidaire », afin de faciliter les démarches de recyclage. Cette carte, qui répertorie 323 points de collecte, fera par ailleurs l’objet d’une médiatisation dans la presse nationale, afin de sensibiliser le plus grand nombre à la problématique de la déficience auditive par le prisme de l’accès aux soins des plus démunis, avec une solution simple : donner les anciens appareils auditifs.



Reconnue d’intérêt général, AuditionSolidarité mène plusieurs types d’actions :

- Des actions de prévention auditive : AuditionSolidarité intervient gratuitement dans des écoles et conservatoires de musique afin de sensibiliser élèves et professeurs à la protection de leur audition.

- Des actions humanitaires en France : AuditionSolidarité soutient les personnes défavorisées atteintes de déficience auditive en leur apportant une aide humaine et technologique.

- Des actions humanitaires à l’étranger : AuditionSolidarité appareille et redonne chaque année l’audition à plus de 500 enfants sourds et malentendants vivants dans la grande précarité.