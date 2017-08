DU Audiophonologie et Otologie de l’enfant : les inscriptions sont ouvertes

Détails Publié le vendredi 18 août 2017 11:43

FORMATION CONTINUE



Le diplôme universitaire d'audiophonologie est dirigé par le professeur E. R. Garabédian.

Jusqu’au 13 novembre 2017, les praticiens qui le souhaitent peuvent s’inscrire au DU d’audiophonologie et otologie de l’enfant pour l’année 2017-2018.

Organisé par le service d’ORL pédiatrique et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital universitaire Necker - Enfants malades (Université Paris V, Faculté de Médecine Paris-Descartes) et dirigé par le professeur Eréa-Noël Garabédian, le diplôme est ouvert à tous les médecins ORL ou de centre spécialisés, phoniatres, orthophonistes, audioprothésistes ou encore psychologues désireux de suivre ce cursus en formation continue. L’enseignement, qui possède un socle commun obligatoire d’audiophonologie et une option otologie réservée aux médecins ORL, sera dispensé en une dizaine de cours théoriques et pratiques, majoritairement le vendredi, entre novembre 2017 et juin 2018. Un examen écrit viendra clôturer le diplômeCoût des frais d’inscription : 890 €, sauf pour les internes et formation initiale (430 €). Le diplôme est agréé Formation Médicale Continue et Formation Permanente et recommandé par le Comité français du Bureau international d’audiophonologie.

Pour plus de renseignements : contacter le secrétariat au 01 71 39 67 84 ou par fax au 01 71 39 67 00.signature