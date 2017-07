Søren Hougaard cède son poste de Secrétaire général de l’EHIMA à Stefan Zimmer

Détails Publié le mercredi 12 juillet 2017 11:37

ASSOCIATION

Le 1er août 2017, Søren Hougaard (à gauche) confiera son poste de Secrétaire général de l'EHIMA qu'il occupait depuis 2010 au Dr Stefan Zimmer (à droite). ©EHIMA/EDP Santé



À compter du 1er août 2017, le Dr Stefan Zimmer succédera à Søren Hougaard en tant que Secrétaire général de la European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA).



L’EHIMA (Association européenne des fabricants d’aides auditives) a été créée en 1985. Elle compte parmi ses membres les six plus importants groupes de fabricants d’aides auditives : GN Hearing, Sivantos, Sonova, Starkey, Widex et William Demant. Une association, qui fédère donc des « concurrents », qui souhaitent répondre à des problèmes et des enjeux d’intérêt commun. L’association est actuellement dirigée par Lukas Braunschweiler, P.-d.g. du Groupe Suisse Sonova, quand Anders Hedegaard, P.-d.g. de la firme danoise GN ReSound occupe le poste de vice-président de l’association.



Le Dr Stefan Zimmer est président du conseil d’administration de l’Association allemande German Hearing Aid Industry Association (BVHI). Association qu’il a rejointe en 2015, après avoir été directeur général d’une Chambre de commerce pour les petites et moyennes entreprises, et ce, depuis 2011. Au cours de cette période, il est entré en contact étroit avec le monde de l’audition, son organisation étant en charge du contrôle juridique de la German Federal Guild of Hearing Aid Acousticians. Précédemment dans sa carrière, de 2006 à 2011, Stefan Zimmer était responsable des relations internationales de l’assurance collective allemande en cas d’accident ; la German Social Accident Insurance (DGUV). Il y était notamment en charge des Affaires européennes et des projets de conseil sur la Sécurité au travail, la Santé, la Prévention et les soins en Europe, en Asie et en Amérique latine.



Aujourd’hui, il s’apprête à prendre la relève de Søren Hougaard, qui aspire à la quiétude de la retraite, après avoir passé sept ans au poste de Secrétaire général de l’association. Søren Hougaard a débuté sa carrière dans le monde de l’audition en 1984, au sein de la firme danoise Widex. Il a par la suite intégré le Groupe Sonova en 2002, où il a occupé le poste de Manager pour la marque Phonak au Danemark. En 2009, il quitte Sonova pour intégrer l’EHIMA où il prend en charge le poste de Manager du service développement du marché senior. Un an après, il devient Secrétaire général de l’association.



Le parcours de Søren Hougaard est émaillé de belles avancées pour le monde de l’audition. Il est notamment à l’origine du projet EuroTrak, série de vastes études internationales sur le secteur de l’audition et dont Stefan Zimmer aura à cœur de perpétuer la publication, tant l’apport de ce travail transversal et comparatif aura été capital dans la compréhension des différents marchés et des besoins des malentendants. Car, s’il est une chose à laquelle tient particulièrement Søren Hougaard, c’est in fine l’amélioration de la santé auditive ; une finalité d’ailleurs inscrite dans les statuts de l’association. En ce sens, le mandat de Søren Hougaard aura été motivé, en amont de cette finalité, par une quête de cohésion entre différentes instances représentatives au niveau européen, une nécessité. « Il y a six ou sept ans, l’Organisation mondiale de la Santé pour ne citer qu’elle, n’avait pas connaissance de notre existence, de nos actions. Aujourd’hui, nous avons avec l’OMS des échanges réguliers, constructifs. Cela a été rendu possible grâce au travail mené conjointement en partenariat avec l’AEA (European Association of Hearing Aid Professionals) qui fédère tous les syndicats nationaux d’audioprothésistes, l’EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People) et l’IFHOH, (International Federation of Hard of Hearing People) qui représentent toutes les associations nationales de personnes malentendantes en Europe et dans le monde. Ce travail de cohésion nous a donné une résonance internationale, c’est très enthousiasmant ! »

Il serait vain de se lancer dans un inventaire à la Prévert pour dresser la liste des apports de Søren Hougaard au secteur, tant elle est longue. Il faut cependant relever la récente mise en place d’un standard Bluetooth commun à tous les fabricants. Une simplification technique qui pourrait à terme faciliter la vie des malentendants comme des professionnels.



Quoi qu’il en soit, les défis qui attendent Stefan Zimmer sont nombreux. « Je souhaite à mon successeur beaucoup de succès pour mener à bien les dossiers qui émergent. Je pense notamment à la dérégulation qui menace le marché américain avec les aides auditives Over the Counter "OTC" et autres PSAP (cf. Audio infos n° 221). Je crois que plus que jamais, le rôle du professionnel de l’audition doit-être soutenu, valorisé. En cela, il me semble que l’EHIMA a un rôle important à jouer. C’est un combat qui doit être mené pour le bien-être des malentendants. Et pour ce faire, il me semble judicieux que soit donnée à terme à l’EHIMA une dimension plus internationale qu’européenne. »



Contacté par notre rédaction, Luis Godinho, le président du Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf), qui a eu l’occasion d’échanger à maintes reprises avec Søren Hougaard, notamment au sein de l’AEA, tient à souligner le caractère fondamental des études EuroTrak : « Un travail qui aura permis d’importantes avancées sur la compréhension des différents marchés internationaux. Aussi, souligne Luis Godinho, j’ai développé avec cet homme aussi francophone que francophile, des liens de chaleureuse amitié. Je tiens à saluer à la fois sa grande compétence et la gentillesse de cet homme à la sympathie presque plus "latine" que "nordique" ! J’espère pouvoir le recroiser dans un avenir proche ! ».



Toutes les rédactions d’Audio infos s’associent afin de souhaiter à Søren Hougaard de très beaux projets pour l’avenir.