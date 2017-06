DU Audioprothèses implantables chez l’adulte : ouverture des inscriptions

Détails Publié le jeudi 29 juin 2017 16:06

Formation

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2017-2018 du Diplôme universitaire (DU) Audioprothèses implantables chez l’adulte, organisé par la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie et l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Sous la responsabilité du professeur Olivier Sterkers, le DU a pour objectif d’enseigner les principes, les indications et les modalités de prise en charge des différentes prothèses auditives implantables chez l’adulte. Il cible notamment les bases anatomo-physiologiques de l’audition, le diagnostic et l’évaluation de la surdité chez l’adulte, le fonctionnement de chaque implant auditif, les principes chirurgicaux pour les prothèses implantables, les réglages des implants…

La formation s’organise autour de cours théoriques (trois modules de deux jours et demi – 40 heures) et de travaux pratiques avec ateliers de réglage (deux jours – 30 h). La formation, diplômante, peut entrer dans le cadre de la formation initiale pour 152 € (étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC), de la formation continue individuelle pour 1 000 € (libéraux, salariés et individuels non pris en charge) ou de la formation continue employeur pour 1 000 € (demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière).

Les inscriptions pédagogiques sont à effectuer auprès d’Isabelle Mosnier ou du secrétariat de son unité avant le 31 octobre 2016. Elles sont ouvertes aux :

médecins ;

internes nommés aux concours et inscrits au DES d’ORL ;

médecins ORL étrangers ;

orthophonistes ou étudiants en orthophonie ;

audioprothésistes ou étudiants audioprothésistes ;

psychologues et étudiant en psychologie ;

étudiants d’un diplôme d’IUT, d’électronique ou informatique ;

étudiants élèves d’écoles d’ingénieurs.

Pour plus de renseignements : fmpms.upmc.fr