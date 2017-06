201 408 aides auditives vendues au 1er trimestre 2017 (+ 13,41 %)

Détails Publié le mercredi 14 juin 2017 13:54

Statistiques

Excellente entame d’année 2017 pour le secteur des ventes d’aides auditives. Le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) vient de publier les chiffres des ventes pour le premier trimestre de l’année 2017 (en France et outre-mer). Avec 201 408 aides auditives vendues, le marché réalise une belle performance et accroche une croissance de 13,41 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière (177 584 aides auditives vendues). Un record de ventes !

Au cours de ce trimestre, ce sont les écouteurs déportés qui, une nouvelle fois, enregistrent les meilleures ventes. Une progression constante dans le temps. 127 063 unités ont ainsi été vendues au 1er trimestre 2017, contre 102 589 sur la même période l’an dernier, soit une croissance de 23,8 %. En 2016, ce segment enregistrait déjà une progression de 23,1 % !

Ce sont les modèles sur pile 312 qui contribuent le plus à ce succès avec 107 427 unités vendues, suivis des modèles sur pile 13, avec 10 805 unités, puis sur pile 10, avec 8 831 unités vendues.



Les ventes de contours d’oreilles, avec 56 767 unités vendues, sont à nouveau en baisse (- 3,5 %). Les modèles sur pile 13 sont toujours les plus vendus dans cette catégorie, avec 41 366 aides auditives.



Quant aux intra-auriculaires, ils atteignent les 17 578 unités vendues, à nouveau en hausse par rapport à l’an dernier (+ 8,9 %) où 16 138 unités avaient été vendues. Une tendance à la reprise de ce segment qui se confirme donc dans le temps.



Les entreprises qui ont participé à l’enquête du Snitem sont : Hansaton, GN Hearing, Phonak, Prodition, Sivantos, Starkey et Widex.