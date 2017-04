DU Audiologie, audioprothèses et prothèses implantables : les inscriptions sont ouvertes !

Détails Publié le vendredi 14 avril 2017 10:48

FORMATION CONTINUe



Les candidats ont jusqu'au 4 septembre 2017 pour s'incrire au diplôme universitaire.

Les audioprothésistes diplômés qui le souhaitent ont jusqu’au 4 septembre 2017 pour s’inscrire au diplôme universitaire Audiologie audioprothèses et prothèses implantables, dispensé par l’Institut des sciences et techniques de la réadaptation (Université Claude Bernard de Lyon 1).

La formation est destinée à l’apprentissage des dernières nouveautés théoriques et pratiques en la matière. De nombreux intervenants reconnus animeront les 7 modules répartis sur 2 journées de cours, entre les mois d’octobre 2017 et d’avril 2018. Si les apprenants pourront à assister à tous les cours, ils devront assister aux 4 modules pour lesquels ils seront évalués par écrit. Ce DU ne comporte pas de mémoire de fin d’étude. Coût de la formation : 950 euros, qui s’ajoutent aux droits de scolarité (261,10 euros), une somme qui peut être prise en charge par le Fongecif ou l’employeur.



Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.



Programme :

Module 1. Lundi 16 octobre et mardi 17 octobre 2017

L’implant cochléaire et électro-acoustique : principe, indication de l’adulte et de l’enfant, bilan pré-implantation, chirurgie, réglage, rééducation, évaluation, résultats.

Pr Eric Truy, Pr Hung Thai-Van, Dr Geneviève Lina-Granade, Dr Fabien Seldran, Tiphaine Bigeard, Jean-François Vesson, Brigite Flamens.

Fabriquant : Advanced Bionics, Cochlear, Medel, Oticon Médical



Module 2. Lundi 20 novembre et mardi 21 novembre 2017

2.1- L’implant d’oreille moyenne : principe, indications, chirurgie, réglages, résultats.

Dr Fabien Seldran, Paul Berger.

Fabriquant: Cochlear, Medel

2.2- Les systèmes à abaissement fréquentiel : principes, indications, méthodes de réglages, intelligibilité, audibilité, résultats.

Dr Christophe Micheyl, Dr Fabien Seldran, David Colin.

Fabriquant: Bernafon, Phonak, Sivantos, Starkey, Widex.



Module 3. Lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2017

Evaluation : mesure in-vivo, chaîne de mesure, tonale, vocale, psychoacoustique.

Pr Stéphane Gallégo, Dr Christophe Micheyl, Léon Dodelé, Jean-Baptiste Lemasson.

Fabriquant : Gn Otometrics, Interacoustics, Audyx



Module 4. Lundi 15 janvier et mardi 16 janvier 2018

Le patient acouphénique et/ou hyperacousique : définition, prévalence, caractérisation, évaluation, pluridisciplinarité de la prise en charge, thérapie sonore, méthodes de réglages, résultats.

Pr Stéphane Gallégo, Dr Christophe Micheyl, Dr Arnaud Norena, Dr Geneviève Lina-Granade, Philippe Lurquin.

Fabriquant : Oticon, Phonak, Sivantos, Starkey, Widex



Module 5. Lundi 12 février et mardi 13 février 2018

Surdité de l’enfant : prévalence, évaluation en fonction de l’âge, méthodes de réglage, résultats.

Dr Geneviève Lina-Granade, Eric Bizaguet, Jean-François Vesson, François Dejean, Sophie Delbort.



Module 6. Lundi 12 mars et mardi 13 mars 2018

Déficit multi-sensoriel : audition, vue, équilibre, langage, motricité, vieillissement, plasticité.

Pr Hung Thai-Van, Pr Agnès Bo, Dr Xavier Perrot, Dr Eugène Ionescu, Mathieu Ferschneider.



Module 7. Lundi 9 avril et mardi 10 avril 2018

Conduction osseuse et cartilagineuse : principe, évaluation, indications, de la lunette à l’ancrage osseux, résultat.

Pr Eric Truy, Pr Stéphane Gallégo, Dr Fabien Seldran, Guy Servettaz.



Fabriquant : Biotone, Cochlear, GN Otométrics, Medel, Oticon Médical.