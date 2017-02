Nouvelle formation en ligne pour Starkey

Détails Publié le vendredi 27 janvier 2017 13:36

FORMATION CONTINUe



Cette plateforme sera alimentée toute l'année avec de nouvelles vidéos.

« Université » : c’est le nom de la plateforme que Starkey met à la disposition de ses adhérents, depuis son site starkeyfrancepro.com .

Une fois leurs identifiants inscrits, les utilisateurs accèdent à cette rubrique, décrite comme « simple et éducative » par le fabricant américain d’aides auditives. Techniques d’appareillages, différents réglages d’aides auditives, manipulations d’accessoires sans-fil, ou encore utilisation optimale du logiciel de programmation « Inspire »…autant de techniques décryptées par les « formateurs experts » du groupe. La plateforme sera alimentée toute l’année avec de nouvelles vidéos. Certaines sont déjà en ligne et font office de tutoriels afin de « remplacer un fil d’extraction » ou une « protection de microphone ».



Plus d’information sur starkeyfrancepro.com