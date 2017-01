FNÉA : Une campagne nationale pour les malentendants appareillés en instituts gérontologiques

Détails Publié le lundi 16 janvier 2017 16:48

Action

La Fédération nationale des Étudiants en Audioprothèse se mobilise pour la prise en charge des résidents appareillés des instituts de gérontologie. Pour ce faire, la FNÉA met en place le plan d’action « l’Audioprothèse en Instituts Gérontologiques » — PAAIG-FNÉA 2016/2017 — qui a d’ailleurs été validé par le Collège national d’Audioprothèse. Ce plan d’action concerne en particulier les étudiants en première année qui réalisent un stage au sein d’instituts gérontologiques.

Le plan propose de former et de sensibiliser les équipes pluridisciplinaires au fonctionnement et à l’entretien des appareils auditifs, mais également de recenser et d’évaluer les personnes appareillées en institut gérontologique pour améliorer leur prise en charge.



Et pour porter cette action, des outils sont mis à la disposition des stagiaires en audioprothèse :

- Pour la formation, la sensibilisation avec le personnel soignant, la fédération a créé Le Guide Pratique : les Appareils Auditifs et met également à disposition un kit de démonstration (testeur de piles, poire, lingettes, brosse, capsules effervescentes, appareils factices, oreille en silicone) ;

- Un outil d’aide au recensement et à l’identification des résidents appareillés ;

- Un outil d’aide à l’évaluation de l’autonomie de chaque résident appareillé pour l’utilisation d’un appareil auditif ;

- L’identification des problèmes rencontrés par les résidents appareillés ;

- Enfin, la mise en place de solutions adaptées.



Dans un communiqué de presse en date du 16 janvier, la FNÉA explique sa démarche : « Suite aux récentes révélations des études sur l’apport de l’appareillage auditif, la FNÉA décide de passer à l’action. Forte de plus de 200 étudiants de première année, la fédération propose une action nationale réalisée par leur intermédiaire, lors du stage en institut gérontologique. L’objectif est de former et de sensibiliser le personnel soignant au fonctionnement et à l’entretien d'un appareil auditif. »



Et la FNÉA de mettre en avant : « Ces dernières années, de nombreuses études ont mis en évidence l’importance du port régulier de l’appareil auditif chez les malentendants. Tout d’abord, il a été démontré que le risque de chute est plus élevé chez les malentendants (Lin 2012, INSERM 2014), et que la dégradation des capacités cognitives est plus importante chez ce même public (Amieva 2015, Dawes 2015, Hung 2015). D’autre part, le nombre d’hospitalisations est significativement lié à la déficience auditive (Genther 2013). En revanche, il semblerait que le port régulier d’aides auditives améliorerait significativement l’état de santé psycho-social des malentendants (Acar 2010). Également, les porteurs d’aides auditives ont le même déclin cognitif que les personnes non malentendantes (Amieva 2015), et ces dernières semblent être associées à une meilleure performance cognitive. »



Dans le cadre de leur formation au D.E. d’Audioprothésiste, au cours de leur première année d’étude, les étudiants effectuent un stage d’une durée de deux semaines dans un établissement gérontologique, rappelle la fédération. « L’objectif de ce stage est de découvrir le quotidien du personnel soignant, de sensibiliser l’étudiant aux problèmes spécifiques de la personne âgée dépendante et de lui permettre de créer un premier contact avec ce public. Une étude montre que 81 % des résidents appareillés en institut gérontologique rencontrent des problèmes d’autonomie dans l’utilisation de leur appareil auditif (AUTONOMIA, 2009-2015) », souligne la FNÉA qui insiste sur le fait que le personnel soignant doit être alors dans la capacité de les aider.

« L’accueil d’un stagiaire en audioprothèse dans un institut gérontologique est une opportunité pour échanger, former et sensibiliser les équipes pluridisciplinaires au fonctionnement et à l’entretien des appareils auditifs », met en avant la FNÉA.



Dans ce but, la Fédération nationale des Étudiants en Audioprothèse propose le plan d’action « l’Audioprothèse en Instituts Gérontologiques » — PAAIG-FNÉA 2016/2017 — validé par le Collège national d’Audioprothèse. « Ce plan sera accompagné d’un guide pratique : Les Appareils Auditifs, ainsi que d’annexes destinées à recenser les résidents appareillés et à évaluer leur autonomie dans l’utilisation d'un appareil auditif. Un kit d’entretien sera également remis à l’établissement lors de l’action. Ainsi, l’étudiant pourra identifier les problèmes rencontrés par les résidents appareillés, et imaginer avec l’équipe soignante des solutions à apporter afin d'obtenir un port régulier et efficace des aides auditives. Le PAAIG-FNÉA 2016/2017 comprend également une étude nationale anonyme destinée à recenser le nombre de patients appareillés au sein des institutions gérontologiques, ainsi que leur autonomie dans l’utilisation de leurs appareils auditifs. » Afin d’étendre cette action à l’ensemble du territoire national, la FNÉA met à disposition l’intégralité des documents, cités sur son site Internet : www.fnea.org.

« Nous espérons que cette première édition du plan d’action permettra de faciliter la prise en charge des résidents appareillés des instituts de gérontologie », conclut le communiqué de presse.