Une formation en ligne pour le Styletto Connect

Détails Publié le vendredi 8 mars 2019 18:33

Nouveauté



L’acteur, photographe, réalisateur et conseillé en image germano-portugais Manuel Cortez a été choisi comme égérie des Styletto Connect, symbole d’un design repensé.











































Signia proposera à compter de mars le modèle Styletto Connect, qui apporte la connectivité Bluetooth à son produit phare. Des formations en ligne sont mises en place pour les audioprothésistes.

Signia vient d'élargir sa gamme avec les Styletto Connect, disponibles en niveau de performances 3,5 et 7. Le fabricant intègre à son aide auditive une fonctionnalité Bluetooth, permettant de passer en direct des appels téléphoniques, écouter de la musique et la télévision. L’écrin de charge nomade du Styletto Connect pousse la capacité d’autonomie des aides auditives jusqu’à 4 jours sans branchement.Parallèlement à la sortie du Styletto Connect, une formation est mise en place sur Signia eAcademy, une plateforme en ligne formant les audioprothésistes souhaitant se familiariser avec les nouveaux attributs du produit. Organisées sur Internet, les sessions sont planifiées entre le 12 mars et le 05 avril entre 12h30 et 13h45. Deux créneaux sont proposés en fonction des dates. Plus d'information et inscription ici

En août dernier Signia a commercialisé Styletto, une aide auditive au design recherché. Ce slim-ric ultra-fin peut convenir aux plus reticents en matière d’aides auditives, car il intègre notamment la reconnaissance vocale différenciée. Styletto est équipé des dernières avancées technologiques de la plateforme Signia Nx ainsi que de batteries rechargeables au lithium-ion qui permettent jusqu’à 19h d’autonomie pour 3h de charge, et 5h supplémentaires pour 30 minutes de charge en plus.

Antoine ERICHER