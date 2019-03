Widex perfectionne sa technologie dotée d’IA

Intelligence artificielle



En 2018, Widex commercialisait la première aide auditive assisté par de l'intelligence artificielle. Aujourd’hui, les résultats sont à la hauteur des espérances. l’IA s’améliore, permettant ainsi de proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.



Widex présentait courant 2018 le système Evoke, utilisant le principe de Machine Learning sur les aides auditives via smartphone. Moins d’un an après la commercialisation d’Evoke, c’est un véritable succès pour Widex qui recueille selon une étude un taux de satisfaction élevé auprès des personnes sollicités, particulièrement lors de situations bruyantes. Selon le fabricant danois, les données collectées ont déjà permis à l’IA d’être 25% plus rapide pour régler l'aide auditive. Grâce à une approche progressive, l’application collecte sur le cloud les résultats des propositions de réglages des utilisateurs. Ce dispositif est possible grâce à la fonction SoundSense Learn, utilisant l’apprentissage automatique en temps réel permettant ainsi une prédiction des préférences sonores selon le type l’environnement.Le programme permet à l’utilisateur de régler séparément le volume des deux aides auditives ou encore d’indiquer la direction vers laquelle il préfère se concentrer. Les aides auditives se mettent automatiquement en mode streaming lors d’un appel téléphonique, pendant l’écoute de musique ou le visionnage de vidéos tout en proposant de régler le son de l’environnement. Une nouvelle interface indique en temps réel à l’utilisateur avec quelle rapidité la meilleure expérience sonore est trouvé. Les usagers peuvent désormais choisir entre onze classes sonores distincts (silencieux, urbain, transport ou encore fête).