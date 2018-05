Avec Nucleus 7, Cochlear reçoit son 3e Red Dot Award

Détails Publié le jeudi 24 mai 2018 15:36

RéCOMPENSE



Nucleus 7 fait remporter à Cochlear son troisième Red Dot Award.

Après le Baha 5 en 2015 et le Nucleus 5 en 2010, c’est le Nucleus 7 qui remporte un Red Dot Award, dans la catégorie « Product Design ».

Cette distinction internationale récompense la conception, le design et la qualité d’un produit. Ce processeur pour implant cochléaire, signé Cochlear, est destiné aux enfants et adultes atteints de surdité sévère à profonde, et équipés d’un implant Cochlear.

Le dispositif permet aux porteurs d’implants de diffuser des sons vers leur processeur depuis un iPhone, iPad ou encore iPod touch compatible, et de personnaliser les programmes à l’aide de l’application affiliée.