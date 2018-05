Avec Silk Nx, Signia mise sur la discrétion

Détails Publié le jeudi 24 mai 2018 15:23

produit



L'intra-auriculaire promet une "intelligibilité de la parole exceptionnelle" même dans les situations bruyantes.

Dernier né de la plate-forme Signia Nx, le nouvel intra-auriculaire Silk Nx est annoncé comme 20 % plus petits que ces prédécesseurs.

Doté de la technologie de synchronisation binaurale e2e Ultra HD, l’appareil promet une écoute « des plus naturelles, avec une intelligibilité de la parole exceptionnelle dans les situations bruyantes ». Le dispositif OneMic, qui rend possible la directivité binaurale, s’engage à délivrer un son clair en toutes circonstances. Avec ce nouveau produit, la firme garantit également une certaine discrétion, notamment grâce à sa face plate noire, et un « design miniaturisé à l’extrême ». Une taille qui permet également aux utilisateurs de porter un casque audio externe, sans inconfort.



Quatre tailles différentes de « Click Sleeves », les dômes manchons en silicone, sont disponibles, afin que l’intra-auriculaire puisse s’adapter à plusieurs types de conduits auditifs.



Parmi les autres fonctionnalités proposées, figurent le « CROS Phone », qui permet aux porteurs de recevoir le son de leur conversation téléphonique dans les deux aides auditives ; le « CROS Silk Nx », pour les personnes atteintes de perte auditive unilatérale, ou encore le touchControl qui permet des réglages à distance, à l’aide de la plate-forme Telecare.