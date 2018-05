Le ConnectClip et les aides auditives Opn primés

Détails Publié le mercredi 2 mai 2018 17:12

RéCOMPENSES



Le stand d'Oticon au Congrès de l'Unsaf, en mars 2018.

Le dispositif tout-en-un d’Oticon ConnectClip, qui fonctionne avec les aides auditives Oticon Opn, a remporté un Red Dot Award 2018, dans la catégorie « Product Design ».

L’appareil qui cumule les fonctions d’émetteur Bluetooth stéréo et de microphone distant a été choisi par un jury composé de designers, enseignants de la matière ou encore journalistes spécialisés. 59 pays participaient à la compétition.

Ole Asboe Jørgensen, président d’Oticon, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir une nouvelle fois le prix renommé du Red Dot Award, cette année pour notre nouveau ConnectClip. Une telle marque de reconnaissance des fonctions pratiques de ConnectClip, qui facilitent la vie des utilisateurs d’aides auditives Oticon Opn, est très gratifiante pour nous. Cela récompense une nouvelle fois tout le travail accompli pour concevoir et faire évoluer notre aide auditive Opn révolutionnaire, qui a également été primée par le Red Dot l’année dernière pour son design original. »

Les aides auditives d’Opn qui viennent également d’être récompensées aux Wearable Technology and Digital Health Show Awards britanniques, dans la catégorie « innovation ».