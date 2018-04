Le Baha 5 SuperPower de Cochlear sur la LPPR

Détails Publié le jeudi 26 avril 2018 13:08

Prise en charge

Un arrêté du 20 avril 2018, publié au Journal officiel le 25, place l’appareil à conduction osseuse Baha 5 SuperPower, du fabricant Cochlear, sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Il sera donc pris en charge par la Sécurité sociale à compter du 8 mai. Le tarif de référence est fixé à 900 euros.

Le Baha 5 SuperPower est le plus puissant de la gamme des prothèses ostéo-intégrées Baha 5. Il permet de compenser des surdités allant jusqu’à 65 dB sur les fréquences 0,5, 1, 2 et 3 kHz. Du fait de cette puissance, le Baha 5 SuperPower est composé, en plus de la partie fixée sur le crâne, d’un contour d’oreille.

Le Baha 5 SuperPower est compatible avec l’ensemble des piliers Baha et avec le système Baha Attract. Il peut également être utilisé avec l’accessoire Baha SoundArc.

La Haute autorité de santé (HAS) a retenu deux indications pour la prise en charge du Baha 5 SuperPower :

les surdités de transmission ou surdités mixtes pour lesquelles la chirurgie d’oreille moyenne ne peut être réalisée et l’appareillage traditionnel par voie aérienne ou osseuse est inefficace ou impossible ;

les surdités neurosensorielles unilatérales au moins sévères.

Détail des caractéristiques :

Caractéristiques Indications Perte auditive ≤ 65 dB sur les fréquences 0,5, 1, 2 et 3 kHz Plage de fréquence 250 – 7000 Hz Dimensions 39 x 48 x 9 mm Poids processeur 9,8 g

Vibrateur déporté :14,4 g Configuration du processeur Contour d’oreille avec vibrateur déporté Type de piles Rechargeables, deux tailles Taille de vibrateur 17,5 x 14 x 7,1 mm Protection contre la poussière et l’humidité Des protections GORE-TEX des microphones conçues pour réduire l’humidité pénétrant dans le processeur Compatibilité avec le bandeau et le Sound Arc Oui Verrouillage des commandes Oui Options des microphones Directionnalité dynamique active : optimisée et adaptative Entrée audio Connectivité sans fil Choix du côté à l’implantation Processeur symétrique compatible pour les réglages droit ou gauche Traitement du signal Nombre de canaux 17 canaux avec compression large de la plage dynamique (WDRC) avec résolution naturelle des sons Position de compensation Compensation de position II (Mode Omni et directionnel) Réduction du bruit du vent Détection et réduction Gestion active du gain Oui Classifier de scènes Analyse l’environnement et le classe dans l’une des 7 scènes pour une compréhension optimale de la parole Programmes 4 programmes sont disponibles : quotidien, bruit, musique, extérieur.

Le patient a la possibilité de personnaliser un programme et l’associer à un endroit (à partir de l’application). Algorithmes Algorithmes appropriés pour les SSD, surdités mixtes, et surdités de conduction Système de gestion du bruit Gestionnaire de bruit II sur les 17 canaux Programmation Mesure conduction osseuse directe Seuils de conduction osseuse directe mesurés par le processeur Logiciel de réglages Logiciel de programmation indépendant et compatible NOAH.

Programmation avec câbles ou sans fil grâce à Airlink / AIrlink 2 Contrôle du volume Numérique Alarme batterie faible 1 heure avant la fin de la batterie Enregistrement des

données 30 jours cumulés, réinitialisés après la reprogrammation Utilisation des accessoires Accessoires sans fil Technologie 2.4 GHz Mini-Microphone, Kit main-Libre, Télécommande, Emetteur TV Technologie Bluetooth

Smart Oui