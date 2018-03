Phonak lance les aides auditives Naida B et Sky B

Détails Publié le mercredi 21 mars 2018 10:39

Lancement

Les aides auditives Sky B (àgauche) et Naida (à droite). © Phonak



À quelques jours du 40e Congrès des audioprothésistes, qui se déroulera les 23 et 24 mars 2018, plusieurs fabricants dévoilent les produits qui seront lancés à cette occasion. C'est le cas de Phonak, qui présentera les aides auditives Naída B et Sky B.

Phonak Naída B, la 5e génération de l’aide auditive et sa déclinaison pédiatrique Sky B sont dotées de la plate-forme Belong. Les aides auditives Phonak Naída B sont équipées de nombreuses technologies, pour s’adapter aux besoins auditifs de chaque patient. La compréhension vocale est rendue possible grâce à la Technologie BinauraleVoiceStream.

Phonak Sky B est, elle, conçue exclusivement pour les enfants, de tous âges. Phonak Sky B offre six modèles et jusqu’à quatre niveaux de performances, notamment une aide BTE rechargeable et dotée de toutes les fonctions de la gamme Sky, d’une bobine d’induction et du contrôle de volume. Cette gamme est équipée du système d’exploitation pédiatrique, AutoSense Sky OS, de la technologie SoundRecover2, et d’un meilleur réglage de microphone Roger et de directionnalité. Tous les modèles sont résistants à la poussière et à l’eau, avec un indice de protection IP68, pour s’adapter aux modes de vie actif des enfants. Par ailleurs, l’arrivée de versions rechargeables au lithium-ion sur ces deux nouvelles lignes de produits étend encore la gamme de solutions auditives rechargeables de Phonak.

Enfin, Phonak annonce également le lancement de la technologie MultiBeam Roger, proposée dans le nouveau microphone Roger Select ainsi que dans Roger Table Mic Il.

Le fabricant invite les congressistes à venir découvrir ses produits sur le stand C4/D3.

