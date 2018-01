Intégration de modules Otometrics dans les aides auditives Oticon

Détails Publié le jeudi 11 janvier 2018 14:00

Synergies

Le fabricant de matériel de diagnostic et notamment de chaînes de mesure Otometrics a annoncé avoir mené à bien l’intégration de certains de ces modules au sein des aides auditives de la marque danoise Oticon. Cette intégration permet une communication facilitée entre les aides auditives et l’appareil Aurical, via les standards de communication IMC2 (communication intermodule 2) en vigueur depuis décembre 2015, notamment pour les mesures in vivo. Ainsi les vérificationsin vivo sont directement réalisées depuis le logiciel de réglage des aides auditives.

Oticon est le troisième fabricant d’aides auditives pour lequel Otometrics procède à cette intégration (via REM AutoFit dans les logiciels Oticon Genie et Genie 2), après GN (via AutoRem dans le logiciel ReSound Aventa) et Phonak (via TargetMatch dans le logiciel Phonak Target). Les aides auditives Signia devraient suivre, annonce le fabricant danois, via le logiciel Connexx Eight.

« Aurical permet un appareillage plus facile grâce aux capacités intégrées de l’IMC2. Ainsi l’audioprothésiste peut se concentrer sur une seule interface utilisateur — et il reçoit des instructions à chaque étape du processus, commente Peter Kossek, chef de produit senior chez Otometrics. Cela permet d’économiser du temps sur la partie vérification du réglage et laisse plus de temps pour le conseil ou autres activités. Le résultat est un gain de temps, un meilleur ajustement des aides auditives et un client plus heureux avec une facilité de vérification sans précédent. »