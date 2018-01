Fin de commercialisation de la gamme Ponto Pro

Détails Publié le jeudi 11 janvier 2018 11:15

Ancrage osseux

En novembre 2017, Oticon Medical annonçait la prise en charge de son système Ponto 3 (les appareils Ponto 3, Ponto 3 Power et Ponto 3 SuperPower) par l’Assurance maladie. Suite à cette inscription sur la LPPR, le fabricant prévient désormais que ses solutions Ponto Pro et Ponto Pro Power ne seront plus commercialisées. « Ces modèles bénéficient toutefois de la garantie constructeur et du SAV pendant encore 5 années », précise Oticon Medical.

Par ailleurs, les modèles Ponto Plus et Ponto Plus Power sont toujours commercialisés. « Nous nous concentrons ainsi sur les gammes Ponto Plus et Ponto 3, qui respectivement intègrent les plates-formes Inium et Inum Sense, permettant notamment les connexions sans fil via le Streamer Oticon Medical », indique le fabricant.

Enfin, une nouvelle grille tarifaire sera effective sur ces produits dès le 15 janvier 2018.