L’application Eval’Audio reçoit le Trophée de l'Assurance d'Or

Publié le mercredi 11 octobre 2017

Prix

© Eval'Audio



L'application mobile Eval'Audio, développée par Carte Blanche Partenaires, a reçu, le 5 octobre, le Trophée de l'Assurance d'Or dans la catégorie « Digitale ».

Cette application, disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play, permet à l’utilisateur de réaliser une première évaluation de son seuil d'audition et, en fonction des résultats, d'obtenir des conseils et d'être orienté vers un ORL et/ou un audioprothésiste si besoin.

Fondée sur le système développé par Raoul Parienti, un inventeur détenteur de nombreux brevets qui avait mis au point l’application pour iPhone Pure Sound (lauréate du concours Lépine en 2015), l’application Eval’Audio évalue l’audition de l’utilisateur fréquence par fréquence (8 paliers entre 125 Hz et 8 kHz), pour chacune des oreilles. L’utilisateur fait varier l’intensité du son, jusqu’au seuil de détection. À l’issue du test, il obtient un audiogramme avec une conclusion prudente, par exemple : « Les résultats de votre test auditif indiquent que vous avez peut-être [ou encore « très probablement » en fonction du résultat] une perte auditive. Nous vous recommandons de consulter un ORL ou un audioprothésiste. » Par ailleurs, les concepteurs précisent que « ce test n'a aucune finalité à caractère diagnostique ou de soins. À ce titre, il n'a pas vocation à remplacer un audiogramme complet réalisé par un professionnel de santé permettant d'établir un réel diagnostic. Pour cela, il est conseillé au patient de consulter son médecin traitant qui l'orientera si besoin vers un ORL. »

Capture d'écran de l'application Eval'Audio, lors de l'évaluation de l'audition. © Eval'Audio



Les Trophées de l’assurance Chaque année, les Trophées de l’assurance sont décernés par un jury composé de professionnels à partir de dossiers de candidature. Les Trophées de l’assurance sont attribués dans les catégories : Produits & Services, Marketing, Communication, Relation Clients, Digitale, Citoyenne & Responsable et Distribution.