Widex présente une application pour la gestion des acouphènes

Détails Publié le jeudi 21 septembre 2017 12:29

nouveauté



L'application "Widex Zen Thérapie" propose une sélection de sons apaisants, des exercices de relaxation et du contenu éducatif.

Elle s’appelle Widex Zen et est disponible depuis le 4 septembre. La firme danoise propose une « Widex Zen Thérapie », téléchargeable dans l’App Store ou Google Play. Ce programme s’articule autour de quatre entités : l’accompagnement, l’amplification, les sons fractales et la relaxation.

L’enseigne précise que « chacune de ces stratégies est efficace seule ou en combinaison, pour accompagner le patient acouphénique dans la gestion de ses symptômes ».

La Widex Zen Thérapie n’est pas totalement inédite puisqu’elle est proposée depuis 2012 aux utilisateurs, il s’agit en quelque sorte d’une version améliorée. La phase « accompagnement » s’apparente à la rencontre et à la dédramatisation de l’appareil ; l’amplification permet de masquer, voire, noyer l’acouphène ; les sons fractales proposent un « bruit rose » ou un « bruit rose filtré » pour masquer l’acouphène (la marque précise que ce sont en réalité « des mélodies qui se répètent suffisamment pour paraitre connues et qui varient régulièrement pour ne pas être prévisibles »), et la relaxation se présente sous forme d’exercices destinés à endiguer « le cercle vicieux acouphène/stress ».

La marque met par ailleurs à la disposition des audioprothésistes plusieurs questionnaires (www.widexpro.fr), pour aider les professionnels à évaluer les acouphènes de leurs patients, et prendre toute la mesure de leur handicap.

Pour rappel, une étude JNA-Ipsos-Crédit Agricole estimait à 16 millions le nombre de personnes touchées plus ou moins régulièrement par les acouphènes en France.



Plus d’information : www.widexpro.fr