Hansaton lance ses RIC sound et sa puce sphereHD

Détails Publié le jeudi 14 septembre 2017 16:55

Nouveautés

De gauche à droite : l'AQ sound SHD, le sound SHD 10, le sound SHD 312 et le sound SHD 13. © Hansaton



L’arrivée de la nouvelle puce sphereHD d’Hansaton était dans les tuyaux depuis le dernier congrès des audioprothésistes. C’est désormais chose faite. Ce lancement s’accompagne de la sortie d’une gamme d’écouteurs déportés sound SHD, dotés de cette nouvelle puce.

La puce sphereHD, est dotée de nombreuses technologies, disponibles sur les appareils en fonction des niveaux de performances :

SurroundSupervisor SHD (disponibles sur tous les niveaux)

SurroundOptimizer SHD (disponibles sur tous les niveaux)

SpeechBeam SHD (disponible sur les niveaux 5, 7 et 9)

SphereSound SHD (disponible sur les niveaux 5, 7 et 9)

La gamme de RIC sound SHD se déclinent sous trois produits : le sound SHD S13, « alliant performance et innovation », le sound SHD 10 « le plus petit système polyvalent de Hansaton », et le sound SHD S312, procurant « une intelligibilité de la parole inégalée ». Cette aide auditive a d’ailleurs reçu plusieurs prix pour son design : le German Design Award, le Product Design Award 2017 ainsi que le Red Dot Design Award 2017. Hansaton revendique, entre autres, sa facilité d’utilisation : « le bouton poussoir, spécialement conçu, s’active aisément d’une simple pression du doigt grâce à sa forme caractéristique et à sa large surface plane. Le nouveau compartiment pile, entièrement repensé, permet à son utilisateur une ouverture bien plus aisée. »

Par ailleurs, Hansaton a développé un modèle RIC rechargeable, dotée de la technologie sphereHD : l’AQ sound SHD. Disponible dans trois niveaux de performance, ce système auditif est équipé des fonctionnalités SurroundSupervisor SHD, AutoSurround SHD, SphereSound SHD et SpeechBeam SHD. Pour recharger la batterie lithium-ion, dont l’autonomie atteint 24 heures, Hansaton propose trois solutions : le Comfort charger qui permet de ranger, charger et sécher les aides auditives, le Comfort power pack qui possède une batterie lithium-ion permettant environ 7 recharges, et le Light charger, pour une utilisation nomade.

Une édition limitée pour les 60 ans d’Hansaton

Le sound SHD 312 Black Edition. © Hansaton



Cette année, Hansaton fête son 60e anniversaire. Pour cette occasion, le groupe allemand a conçu une édition limitée de ses RIC sound SHD, baptisée Black Edition, « une version ultra stylée et élégante », commente Yorick Hubert, directeur général de Hansaton France. Et d’ajouter : « Nous sommes très fiers de cette réussite. Depuis 60 ans, nous travaillons en collaboration avec nos partenaires pour que chacun de nos produits réponde à leurs attentes et à celles de leurs patients. Comprendre leurs besoins, créer des produits répondant à leurs exigences, avec une qualité irréprochable : telles sont nos valeurs et nos priorités au quotidien. »