Article 31 du PLFSS : l’audio et l’optique dans un « flou juridique »

PLFSS







Il y a presque un mois, la Première ministre annonçait en séance publique à l’Assemblée nationale, qu’elle dégainait un nouveau 49.3 sur la totalité du PLFSS dont le volet dépenses. L’amendement proposé par le Sénat, qui visait à exclure les produits d’optique et d’audition du périmètre d’application de l' article 31, n’a finalement pas été retenu, ce qui signifie qu’en l’état actuel de l’article (qui a de fortes chances d’être la version définitive) l’optique et l’audio seraient, en théorie, concernés. Désormais, seul le Conseil constitutionnel peut intervenir, ce qui semble inenvisageable. Cet article du PLFSS 2023 ne sera probablement plus modifié avant d’être présenté au Conseil des ministres, le 31 décembre prochain.

L’article 31 de ce texte ne contient finalement aucune mention excluant l’optique et l’audio des encadrements des marges ou de la dissociation tarifaire, cependant, le gouvernement a assuré que ces deux secteurs ne seraient pas concernés, mais d’un point de vue juridique, l’article en question englobe les aides auditives, puisqu’il il cite la LPP dans son entièreté. François Braun, le ministre de la Santé, a en effet précisé « qu’il est inutile et injustifié » d’exclure l’optique et l’audio puisque l’article 31 « n’a pas pour vocation de remettre en cause les modalités prévues dans le 100% Santé. » L’audio et l’optique sont donc actuellement dans le flou et pourraient ne pas être soumis à article.



In fine, que dit l’article ?

Cet alinéa prévoit d'exclure les catégories de dispositifs comprenant une classe dite à prise en charge renforcée (appareils de classe I) du périmètre concerné par la fixation réglementaire de la marge de distribution et de l'encadrement des remises.

« La mesure telle que proposée sur l'encadrement des remises commerciales et la fixation réglementaire des marges n'a pas pour vocation de remettre en cause les modalités prévues dans le 100 % santé.De plus, « la mesure ne supprime en aucun cas la possibilité de maintenir des prix libres sur les produits et prestations. En outre, en absence de prix limite de vente fixé, la notion de prix exploitant n'est pas non plus définie, et la fixation et la répartition des marges entre le fournisseur et le distributeur au détail sont donc laissées aux acteurs. » Enfin, les catégories à prise en charge renforcée comprennent déjà un prix limite de vente, « la mesure sur l'encadrement des remises commerciales sera protectrice pour les exploitants comme pour les distributeurs en déterminant une marge minimale pour les différents acteurs de la distribution (aujourd'hui non garantie). En conclusion, cette exclusion n’est ni utile ni justifiée. » Réponse en début d’année 2023.