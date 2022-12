La Drees dévoile son rapport 2022 sur l’état des Ocam

Détails Publié le mercredi 21 décembre 2022 14:55

Le 16 décembre 2022, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié le rapport annuel à destination du Parlement sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé. En 2021, les organismes complémentaires ont versé 31,6 Md€ de prestations, un chiffre en augmentation de 11,6% par rapport à 2020 (28,3 Md€).

Cette forte augmentation s’explique notamment par un effet de rattrapage après la baisse de 2020 liée à la diminution globale de la consommation de soins et biens médicaux, notamment lors du premier confinement. La dynamique des prestations s’explique aussi par la forte hausse des remboursements pour les soins concernés par la réforme du « 100 % santé », en particulier les soins dentaires.

Les cotisations en santé ont rebondi de 3,1 % en 2021

L’année dernière, les organismes complémentaires ont collecté 39,4 Md€ de cotisations en santé, soit une augmentation de 3,1 % par rapport à 2020. Cette hausse a été atténuée à la marge par la fin de montée en charge de la réforme de la complémentaire santé solidaire, qui a induit une baisse des cotisations perçues par les organismes complémentaires en 2021 par rapport à 2020. L’évolution de la masse des cotisations sur deux ans, entre 2019 et 2021, s’est ainsi élevée à +2,8 %. En 2021, les contrats collectifs ont représenté 50 % des cotisations collectées en santé, soit une augmentation de 1,3 point en 2021 par rapport à 2020. Pour la première fois, les masses de cotisations en individuel et en collectif ont donc été équivalentes. En 2021, les organismes ont reversé aux assurés 80 % de leurs cotisations sous forme de prestations (contre 78% en 2020).



Du côté de l’audioprothèse

En 2021, année de fin de montée en charge de la réforme « 100 % santé », les taux de prise en charge des paniers « 100 % santé » par les organismes complémentaires ont augmenté pour les audioprothèses (70 % en 2021 contre 36 % en 2020). Autrement dit, les prestations versées par les organismes complémentaires pour ces paniers de soins augmentent plus fortement que la consommation totale de ces paniers. Les prestations, tous paniers confondus, ont augmenté de 152 % en audioprothèses pour les organismes complémentaires (+58 % pour la consommation totale). Les organismes complémentaires jouent un rôle important dans le financement des postes du « 100 % santé », puisqu’ils payent 37 % de la dépense en audioprothèses et 71 % de la dépense en optique et 61 % de la dépense en prothèses dentaires.



Résultat en 2021, le résultat technique en santé des organismes complémentaires a été globalement quasi-nul, après plusieurs années d’excédents, du fait de la hausse des prestations sensiblement plus élevée que celle des cotisations. Il s’est élevé à 0,1 % des cotisations collectées hors taxe en 2021. Il s’agit du résultat technique le plus faible depuis 2011 (première année de la période étudiée dans le rapport annuel sur la situation financière des organismes complémentaires). Le résultat net des organismes actifs en santé s’est élevé, en moyenne, à 3 % de leurs cotisations en 2021, après 2,9 % en 2020. En outre, ces organismes ont été financièrement solides : leurs montants de fonds propres ont été très supérieurs aux minima réglementaires.