Le SDA demande d’inclure le dépistage auditif dans les consultations de prévention gratuites à 45 ans

Dans le cadre de la future discussion sur la réforme des retraites, le Syndicat des audioprothésistes rappelle l’importance de l’audition dans la continuité de l’emploi chez les seniors. De ce fait, il appelle les autorités à mettre en place des actions concrètes, et notamment la nécessité d’inclure une consultation de prévention à 45 ans, afin de permettre la prise en charge précoce de ces troubles pour favoriser le « bien vieillir ».

« L'emploi des séniors est l’un des thèmes prioritaires des concertations en cours entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux, dans le cadre des discussions sur la réforme des retraites. Parmi les troubles courants et sous-estimés, conduisant les Français à des difficultés dans leur exercice professionnel ou à cesser prématurément leur activité, le déficit auditif tient une place importante », rappelle le SDA. Ce dernier cite les données d’une étude faite sur la cohorte française Constances, dont la prévalence est de 27,4 % de 51 à 55 ans, de 38,5 % de 56 à 60 ans et de 51,4 % de 61 à 65 ans. La sensibilisation auprès des salariés et des entreprises doit donc être renforcée, et des tests auditifs (comme sur l’application Höra) doivent être proposés.

Le syndicat insiste également sur l’importance d’inclure des tests auditifs dans la consultation de prévention gratuite à 45 ans (qui sera bientôt mise en place), et évoque la conclusion de la récente étude de Santé Publique France : « les atteintes sensorielles non ou mal corrigées peuvent contribuer au vieillissement général et au déclin cognitif. (…) Elles doivent être plus largement dépistées par des visites de contrôle régulières à partir de la mi-vie et tout au long de la vie ».

De plus, le SDA rappelle que dans le contexte de la mise en place du 100 % santé, il est important de renforcer la régulation de la profession d’audioprothésiste, notamment au travers de la création « d’un décret de compétences, de règles professionnelles, de régulation à l’installation, et surtout, de l’opportunité de la création d’un Ordre des audioprothésistes... ».