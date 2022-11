Ecouter Voir réitère son opération auprès des Restos du Coeur

Détails Publié le lundi 21 novembre 2022 15:55

solidarité





Depuis le 19 novembre dernier, l’opération « Les Jours Solidaires » menée par Ecouter Voir afin d’aider les Restos du Cœur, est de retour pour une seconde édition.

Jusqu'au 31 décembre 2022, se tiendra l'opération « Les Jours Solidaires » dans les 1 150 points d’Écouter Voir. Pour chaque équipement auditif ou optique (hors 100% santé et offre d’optique « Les Biens vues »), l’enseigne s’engage à reverser 1€ à l’association des Restos du Cœur. Écouter Voir vise ainsi le financement de 200 000 repas, en plus des 550 000 repas déjà distribués depuis 2021.

« La solidarité est au cœur de nos engagements mutualistes. Il est donc naturel pour Écouter Voir de participer à la lutte contre toutes les formes de précarités et c’est à ce titre que nous sommes notamment engagés aux côtés de l’association Les Restos du Cœur », souligne Arthur Havis, Directeur Général Écouter Voir.