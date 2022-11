Le Washington Post explique le b.a.-ba de l’OTC aux américains

Détails Publié le jeudi 3 novembre 2022 16:06

OTC





Intitulé « les appareils auditifs sont désormais en vente libre. Voici comment en choisir une », cet article dévoile au travers de plusieurs questions, comment se procurer, choisir et entretenir ces appareils disponibles sur le marché américain depuis presque un mois.

Le quotidien de la capitale propose ainsi aux Américains, une sorte de « guide d’achat » afin de sélectionner au mieux son futur OTC. L’article se compose de neuf questions :

À qui s'adressent les appareils auditifs en vente libre ?

Quel type d'appareil auditif me convient le mieux ?

Comment puis-je savoir si mon appareil auditif est bien adapté ?

Quelles sont les caractéristiques que je dois rechercher ?

Où puis-je me procurer une aide auditive en vente libre ?

Combien dois-je m'attendre à payer ?

Combien de temps faut-il pour s'adapter à une aide auditive ?

Comment dois-je prendre soin de mon appareil auditif ?

Quand dois-je demander un avis médical ?

Chaque réponse explique point par point la règle mise en place par la FDA (limitation de puissance, retour sous 30 jours…) pour ces appareils, et fait appel à un professionnel de l’audition (audiologiste, chercheur, et même utilisateur d’aides auditives) pour apporter plus de précision.



L’article dévoile qu’à terme, les aides auditives seront largement disponibles dans les pharmacies de détail et les chaînes de magasins. Certains détaillants agissent plus rapidement que d'autres pour profiter de la nouvelle règle de vente libre. Dans certains cas, les détaillants peuvent d'abord proposer des appareils auditifs à la vente en ligne, puis commencer à les vendre en magasin dans les jours ou les semaines à venir. Best Buy (une entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public) a annoncé qu'il prévoyait d'ouvrir des centres d'audition dans plus de trois cents magasins rien que sur le mois d’octobre. Des employés ayant reçu une formation spécialisée pourront aider les clients à choisir parmi les appareils de neuf marques en vente libre, dont le prix varie de 200 à 3 000 $. La célèbre chaine Walmart prévoit d'offrir des appareils auditifs en vente libre en ligne et dans ses centres de vision, et les prix commenceront à 199 $. Walgreens (une société américaine qui exploite la deuxième plus grande chaîne de pharmacies aux États-Unis) prévoit également d'offrir des appareils auditifs Lexie Lumen pour environ 800 $ dans les magasins et en ligne dans tout le pays.



L’auteur rappelle aux lecteurs que s’ils envisagent d’obtenir un OTC d'un prix de 1 000 $ ou plus, les experts conseillent de comparer avec des aides auditives sur ordonnance. « Vous pourriez trouver une aide auditive sur ordonnance dotée de meilleures caractéristiques et d'un meilleur rendement sonore, avec l'avantage supplémentaire d'un ajustement personnalisé par un audiologiste. »