Prix inclusion surdités : trois nouveaux lauréats récompensés en 2022

Publié le mercredi 26 octobre 2022

Le 20 octobre 2022, la Fondation pour l’Audition a dévoilé et récompensé, lors de sa soirée annuelle,les trois lauréats des prix inclusion surdités. Ces derniers sont destinés à récompenser et valoriser des initiatives inspirantes, des innovations, des solutions pratiques ou bien encore des démarches au service de l’inclusion des personnes sourdes ou malentendantes à tous les âges et dans toutes les situations de la vie.

Le Prix Inclusion Surdités Or revient à la Fédération Française Handisport qui propose des signalisations adaptées pour les pratiques de sportives inclusives et ainsi encourager la pratique de ces sports.





Le Prix Inclusion Surdités Argent revient à l’association Eloquence de la Différence qui a lancé un concours d’éloquence pour les personnes ayant une différence impactant leur communication.





Le Prix Inclusion Surdités Bronze revient à la Scop Tic 44 qui agit sur le terrain pour l’accès à la communication, à l’information et à la culture.