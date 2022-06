Quatre étudiants vainqueurs du grand prix de la Fondation Ecouter Voir

Détails Publié le jeudi 23 juin 2022 17:54

récompense



De G à D : François Quere, Melvin Dodet, Amélie Gaudois, Frédéric Rouan, Marc Greco, Thomas Letourmy, Elisabeth Mamelle, Bruno Frachet et Aline Fraioli.

Le 23 juin 2022, », la Fondation Écouter Voir a récompensé quatre étudiants en audioprothèse, à l’occasion de la seconde édition de son Grand Prix. Ouvert aux étudiants de 2ème et 3ème année d’école d’audioprothèse, les étudiants devaient réfléchir pour cette session au « suivi des patients en centre d’audition à l’heure du 100% santé ».

Les participants devaient décrire le suivi du patient dans son appareillage, en proposant une organisation innovante et prospective dans le contexte actuel de l'afflux de patients en centre suite au remboursement intégral des aides auditives. La proposition de réponse devait débuter au moment de l’achat et décrire les différentes étapes du suivi (rendez-vous imposés par la loi et possibles propositions annexes) jusqu’au renouvellement suivant avec comme but d’optimiser la satisfaction et majorer l’observance. Il était nécessaire de donner des exemples concrets en décrivant les pratiques proposées au quotidien pour suivre un patient, en intégrant les principes suivants :

• L’organisation humaine du centre ;

• L’intégration de techniques et technologies innovantes ;

• La facilité d’échanges pour le patient avec les personnels du centre qui facilite l’expression de ses besoins et la bonne utilisation de son aide auditive.



Cette année, le premier prix a été attribué Thomas Letourmy, étudiant à l’école de Bordeaux. Le deuxième prix a été remporté par Melvin Dodet, Amélie Gaudois, étudiants de l’école d’audioprothèse de Lyon, et Thibault Tixier. Ces futurs audioprothésistes ont proposé des solutions pour intervenir à domicile, notamment en Ehpad, ainsi que de modifier l'organisation du travail pour transférer certaines tâches vers les assistantes.



Le jury était composé de François Quere, audioprothésiste Écouter Voir ; Frédéric Rouan, directeur d’enseignement ; Marc Greco, directeur santé Écouter Voir ; Elisabeth Mamelle et Bruno Frachet, professeurs ORL ; Aline Fraioli, déléguée générale de la Fondation Écouter Voir. Pierre-Jean Gracia, président du comité de gestion de la Fondation Écouter Voir ; Arthur Havis, directeur général Écouter Voir et Marion Lelouvier, présidente du directoire de la Fondation de l’Avenir étaient également présents pour l’occasion.