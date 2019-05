« 100 % santé » : début de la campagne grand public

Détails Publié le mardi 21 mai 2019 14:22

Le 22 mars dernier, la directrice de la Sécurité social annonçait qu'un dispositif de communication allait être mis en place pour faire connaître le 100% santé au grand public, sans donner plus de détails. Cette campagne vient de commencer avec des opérations en direction des médias.

Ces derniers jours, la Sécurité sociale est passé à l’action pour faire connaître le dispositif du 100% santé avec une opération de relation presse. Mathilde Lignot-Leloup, la directrice de la Sécurité sociale est apparue dans l'édition du Figaro du 20 mai 2019. Elle y évoque entre autres le plafonnement des prix pour les aides auditives et les premiers résultats liés au reste à charge. « 8.000 patients ont déjà bénéficié d’une réduction du reste à charge sur les aides auditives » a expliqué Mathilde Lignot-Leloup dans les colonnes du quotidien.

Luis Godinho, président du Syndicat National des Audioprothésistes (UNSAF), est de son côté intervenu sur Bfm Tv, ce mardi 21 mai 2019, lors d'un reportage évoquant la baisse du prix des aides auditive : « Jusqu’à l’année dernière, les gens avaient un cout moyen de 1500 euros par oreille. Grâce au 100% santé, ils peuvent maintenant trouver une offre à 1300 euros au maximum par oreille. L’année prochaine ce tarif va encore baisser à 1100 euros et l’année suivant le remboursement sera complet. Il n’y aura donc plus de reste à charge. » a-t-il détaillé. Après les opérations de relation presse, une campagne publicitaire sur le 100% santé devrait également voir le jour, sans que les détails soient encore connus.