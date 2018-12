Retour à Madagascar pour AuditionSolidarité !

Détails Publié le jeudi 29 novembre 2018 17:59

HUMANITAIRE

AuditionSolidarité était de retour du 8 au 16 novembre 2018 à Madagascar- ©AuditionSolidarité

L’équipe d’AuditionSolidarité était de retour du 8 au 16 novembre 2018 à Madagascar pour poursuivre son action d’aide aux enfants sourds et malentendants de l’île.

L’association y mène de manière régulière des missions là-bas depuis juin 2011. Deux ans après leur dernière visite, Christine Bouger et toute son équipe se sont rendues dans l’école AKA-MA, au cœur de la capitale malgache pour retrouver Monsieur Théodore, ORL responsable des deux écoles principales d’enfants sourds et malentendants de Madagascar. L’école d’Antananarivo dispose aujourd’hui d’une équipe de 13 personnes, soudée, efficace et autonome, mais qui nécessite encore d’être formée afin d’être le plus à jour possible, notamment en orthophonie.



Stabilité et efficacité

Cette année, l’association a appareillé ou réappareiller 162 enfants avec près de 217 appareils adaptés en une semaine. Pour l’occasion, les élèves et les professeurs avaient fait leur rentrée en avance d’une semaine afin d’être pleinement disponibles pour l’association. « Ce que nous avons constaté avec beaucoup de fierté, c’est que l’équipe malgache est très bien structurée, souligne Odile Petit, co-fondatrice de l’association. Les appareillages des enfants sont très souvent contrôlés, l’équipe a fait en toute autonomie des changements d’appareils auditifs, d’embouts auriculaires, des audiométries et des appareillages de nouveaux élèves. Nous avons vérifié leur travail en arrivant et ce qu’ils avaient fait est très bien ! Il y a une vraie stabilité dans l’équipe enseignante et dans la direction de l’école. » L’équipe n’a d’ailleurs pas changé depuis 2014.





Cette année, l’équipe était constituée pour les audioprothésistes : d’Anne-Sophie Buri, de Florence Danthony, de Fabien Martin, de Stéphane Gratien et de Christine Bourger - Les orthophonistes : Clotilde Faure et Anaïs Andrieu - Le labo d’embouts : Rémy Garrel - Le secrétariat : Alexandra Merlet - Les ateliers musicaux : Gabriel Bourgoin - La logistique : Carole, Adrien et Odile.

Des progrès fulgurants…

Au cours de la mission, l’association a pu revoir des adolescents appareillés en 2014 et d’autres, plus jeunes, aussi appareillés en 2014 et qui ont fait des progrès énormes. « Certains parlent aujourd’hui très bien, c’est très impressionnant à voir, enfin à entendre ! », s’enthousiasme Christine Bouger, directrice de l’association. AuditionSolidarité se rendra à nouveau à l’école AKA-MA en 2020 afin de procéder au contrôle de tous les appareils des enfants que l’équipe connaît bien.



… et de nouveaux défis pour AuditionSolidarité

L’équipe reviendra aussi en terre malgache afin d’appareiller les enfants sourds et malentendants de l’île qui vivent en milieu rural et qui ont croisé la route du programme « Miara-mianatra ». Son objectif depuis un an, recenser tous les enfants qui ont un handicap dans les campagnes de Madagascar et qui ne sont pas pris en charge. « Considérés comme touchés par le mauvais-sort, ils vivent dans des conditions effroyables, la plupart du temps cachés, déplore Adrien Fagault-Martial, chargé de communication de l’association. À ce jour, le programme a recensé plus de 1 200 enfants handicapés, dont 300 sourds et malentendants avec pour la majorité des pertes moyennes ! Notre but est de collaborer avec ce programme afin de faire venir à l’école AKA-MA pour les appareiller et les inscrire de nouveau dans un parcours de vie digne et porteur de sens pour leur avenir. » Le suivi sera assuré à AKA-MA et par des personnes du programme qui seront formées par AuditionSolidarité. « Ces enfants sont soit trop sourds pour aller dans une école classique, soit pas assez pour une école spécialisée. Ils sont cachés à la maison… c’est d’une tristesse infinie et il nous était impensable de ne rien faire pour eux… », précise Christine Bouger, audioprothésiste depuis 40 ans.



À noter qu’une journaliste d’M6 est venue trois jours en immersion afin de réaliser un reportage pour le magazine 66 Minutes.

À découvrir ici ! : https://www.facebook.com/auditionsolidarite.org/



AuditionSolidarité souhaite tout particulièrement remercier la Fondation La France s’engage, la Fondation Dominique & Tom Alberici et le Mécénat Humanitaire Air France.