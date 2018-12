« 100 % Santé » décrypté par Laurence Hartmann : « Une avancée majeure pour l’audioprothèse, en dépit de quelques zones d’ombre »

Détails Publié le jeudi 22 novembre 2018 12:00

tribune

Laurence Hartmann à la tribune du Congrès des audioprothésistes - ©G.Bureau

La réforme « 100 % Santé » instaurant le reste à charge zéro pour les soins en dentaire, optique et audioprothèse sera applicable dès le 1er janvier 2019, pour monter progressivement en puissance jusqu’en 2021.

Alors que la nomenclature technique définitive a été publiée vendredi 16 novembre au Journal officiel, nous vous proposons de découvrir l’éclairage de Laurence Hartmann, Économiste et Maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam de Paris) qui décrypte pour vous la réforme appelée de ses vœux par le Président de la République.

Découvrir la Tribune de Laurence Hartmann en PDF.

Découvrez dans le détail la nouvelle nomenclature : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/14/SSAS1830986A/jo/texte

Retrouvez les recommandations de la HAS : Document PDF