Vidéo : la directrice de la Sécurité sociale intervient au Congrès des audioprothésistes

Détails Publié le lundi 26 mars 2018 20:54

RAC zéro



Madame Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale s’est rendue au Congrès des audioprothésiste pour parler du RAC zéro. ©GB



Le samedi 24 mars, Madame Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale s’est rendue au Congrès des audioprothésistes, afin de rencontrer les professionnels du secteur et d’échanger avec eux sur les grandes orientations de la réforme du reste à charge zéro en audioprothèse. Nous vous proposons de revenir sur cette visite en vidéo.

Guilaume Bureau

Alors que les concertations sur la mise en place du RAC zéro en audioprothèse ont débuté le 23 janvier, la directrice de la Sécurité sociale, représentant la ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, a répondu favorablement à l’invitation du Syndicat national des audioprothésistes. Mathilde Lignot-Leloup a ainsi présenté les grandes orientations pour la mise en place de la réforme du RAC zéro. « L’objectif est de faire en sorte que l’intervention de l’Assurance maladie obligatoire et des assurances complémentaires permette d’obtenir un reste à charge nul sur un panier de soins que la ministre a qualifié de nécessaire et de qualité », précisait-elle. C’est un fait l’enjeu de santé publique que représente la prise en charge des troubles de l’audition est désormais reconnu des Pouvoirs publics.Cependant, lors de l’échange qu’il a pu avoir avec Mathilde Lignot-Leloup, le président du Syndicat national des audioprothésistes a partagé les inquiétudes de la filière suite aux premières rencontres avec la Direction de la Sécurité sociale (DSS). Certaines pistes évoquées dans un « calendrier très contraint », comme la remise en cause du financement forfaitaire, l’évocation de la suppression du principe d’indissociabilité de la vente des appareils et des prestations de suivi, ou encore l’intégration des assistants d’écoute dans le panier de soins nécessaire, interrogent.Quoi qu’il en soit, les partis en présence devront en premier lieu établir un avis de projet de nomenclature à échéance de début avril, ce qui marquera le début des concertations officielles sur les différents scénarios de prise en charge, avec valorisation des prestations de suivi.Luis Godinho, président du Syndicat national des Audioprothésistes (Unsaf), Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale, Guillaume Flahault président du Syndicat national des entreprises de l’audition (Synea), Éric Bizaguet président d’honneur du Collège national d’audioprothèse et délégué général chargé de mission auprès des Pouvoirs publics, Marc Greco, président du Syndicat national des centres d’audition Mutualistes (Synam) et Véronique Bazillaud (Direction Santé FNMF) à la suite des échanges qu'ils ont eu sur la mise en place du RAC zéro. ©G.Bureau