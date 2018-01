La Stratégie nationale de santé 2018-2022 est officiellement fixée

Synergies

Le fabricant de matériel de diagnostic et notamment de chaînes de mesure Otometrics a annoncé avoir mené à bien l’intégration de certains de ces modules au sein des aides auditives de la marque danoise Oticon. Cette intégration permet une communication facilitée entre les aides auditives et l’appareil Aurical, via les standards de communication IMC2 (communication intermodule 2) en vigueur depuis décembre 2015, notamment pour les mesures in vivo. Ainsi les vérificationsin vivo sont directement réalisées depuis le logiciel de réglage des aides auditives.

